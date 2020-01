Zünden die Schweizer am Chuenisbärgli ein Feuerwerk?

Wumm! Die Schweizer zünden ein Feuerwerk. Vorerst tun dies Gino Caviezel & Co. am späten Freitag an der Startnummernauslosung im Weltcupdorf. Selbiges haben sie freilich auch am Riesenslalom auf dem legendären Chuenisbärgli vor. Während sie signierte Startnummern mit Bravour in die dichte Menschenmenge auf dem Schlössliplatz katapultieren, beklagen Konkurrenten arge Ladehemmungen: US-Riesenslalom-Star Ted Ligety schafft es nicht, die Kanone zu zünden, Victor Muffat-Jeandet ist kaum erfolgreicher; sein Geschoss landet in den Bühnenscheinwerfern...