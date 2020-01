Zeit für Überraschungen

«Wir waren uns praktisch immer auf Anhieb einig», sagt Uschi Rohrbasser vom KSU-Vorstand, die zusammen mit Ueli Sonderegger aus Thun und Martin Aeberhard aus Beatenberg die Werke jurierte. Es sei eine schöne Aufgabe gewesen – auch, weil es selbst für die mit dem Oberländer Kunstschaffen vertrauten Jurymitglieder viel Neues und Überraschendes zu entdecken gab.

Neugierig auf Farben

Zum ersten Mal überhaupt stellt zum Beispiel Barbara Wälti aus, die ihre Fantasie – und die ihres Publikums – mit Landschaften aus eher zufälligen Strukturen und Acrylfarbe auf Reisen schickt.

Den ersten öffentlichen Auftritt haben auch die Bilder der Töpferin Annador Caspari. Ihre Töpferei in Steffisburg hat sie geschlossen; «aber nichts machen geht auch nicht». Und so greift sie zu Pinsel und Feder, wenn sie das Kribbeln in den Fingern spürt. Die fröhlichen Figuren, die ihre Gwundernasen um jede Ecke stecken, spiegeln Casparis Neugier auf Farben. «Und hier in der KSU-Galerie haben sie eine wunderbare Umgebung.»

Überraschungen halten auch bekannte Kunstschaffende bereit: Bettina Dubois etwa hat neben ihrer Acrylmalerei schon immer mit feinen Tuschlinien experimentiert; aber diesmal sind die Engel, die aus dem filigranen Liniengewirr auftauchen, nicht im stillen Kämmerlein geblieben.

Die Leichtigkeit des Seins zeigt Renate Häberli mit tanzenden Gipsfiguren ebenso wie mit einem glitzernden Aquarell-Brienzersee. Und Valérie Poteau wechselte für einmal von der Schwarzweiss- zur Farbfotografie – und lässt die farbigen Lichtreflexe in ihren Makroaufnahmen von Wassertropfen auch gleich die Hauptrolle spielen.

Hansueli Urwyler und Peter Stähli setzen ihren Weg zu gewagten Farben in der Landschaftsmalerei auf ganz unterschiedliche Weise, aber gleichermassen konsequent fort.

Derweil zeigen Martin Otth, Rittiner & Gomez und Barbara Seiler, dass es ihnen mit Schwarzweiss noch längst nicht langweilig geworden ist. Nuanciert spielt Otth in seinen feinen Tuschzeichnungen das Spiel von Licht und Schatten in der Landschaft. Und Barbara Seiler geht so weit ins Detail, dass man mit ihren Scherenschnitten auch botanische und zoologische Studien betreiben könnte.