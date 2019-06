X Alps: Maurer schon in Frankreich

Am Freitagmorgen stieg Pinot nach diesem Umweg drei Stunden lang auf den 2'362 Meter hohen Niesen auf, wo er vom Personal der Niesenbahn grosszügig umsorgt wurde und entlang der Niesenkette fliegend weiter Richtung Mont Blanc ziehen konnte. Am Freitagabend befindet er sich in der Region des Col du Pillon, hat faktisch also fast einen Tag Rückstand auf Chrigel Maurer, der am Donnerstagabend fast an selber Stelle übernachtet hat.

Von Känel stösst vor

Hinter diesen beiden klar Führenden hat der Österreicher Paul Guschlbauer auf dem dritten Zwischenrang den Wendepunkt Eiger passiert. Anschliessend gelang ihm selbst in der schwächsten Thermik ein langer Flug vom Eigergletscher bis weit ins Soustal hinein; er konnte so den Rückstand auf den zweitklassierten Maxime Petiot auf 35 Kilometer reduzieren. Pinot muss sich also nun möglicherweise eher nach hinten orientieren als nach der Spitze.

Hinter Guschlbauer kam es zu einem Zusammenschluss von drei Athleten: Aaron Durogati (Italien), Benoît Outters (Frankreich) und der Berner Oberländer Patrick von Känel haben in dieser Reihenfolge ebenfalls den Titlis hinter sich gelassen und sind in Sichtweite zueinander via Rosenlaui (Reichenbachtal) am Fusse des Eigers angekommen, von Känel als Führender dieses Trios mit nur 20 Kilometer Rückstand auf den drittplatzierten Guschlbauer.

Keller in den hinteren Rängen

Der dritte Schweizer im Feld, Adrian Keller aus dem Emmental befindet sich mit 300 Kilometern Rückstand auf Chrigel Maurer auf dem 22. Zwischenrang in der Region von Landeck, rund 60 Kilometer vor dem Wendepunkt Davos.

Nasser Renntag steht bevor

Am Samstag ist mit viel Regen zu rechnen. Entsprechend dürften wieder lange Märsche bevorstehen. Vor allem für die Piloten, die noch nicht am Titlis vorbei sind, stehen harte Zeiten bevor, denn ein Auf- und Abstieg zu Fuss von diesem höchstgelegenen Wendepunkt des Rennens wird sich als extrem zeit- und kräfteraubend erweisen.

Immerhin dürfte ab Sonntag wieder die Sonne für Thermik und entsprechend wieder längere Flüge sorgen. Und wenn Chrigel Maurer, der «Adler von Adelboden» dann in den maritimen Alpen seine Flügel wieder ausbreiten kann, dürfte ihm sein sechster X-Alps-Triumph in Serie kaum mehr zu nehmen sein. Spätestens Mitte nächster Woche dürfte der Sieger am Ziel in Peille oberhalb von Monaco eintreffen.