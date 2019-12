Wohnungen für Einheimische sichern

Eine Grenze ist mit der Umsetzung der Zweitwohnungsinitiative allerdings gesetzt: Der Anteil an Zweitwohnungen darf höchstens 20 Prozent sein; in Ringgenberg beträgt er aktuell 18,1 Prozent. «Wir sind eine Wohn- und Tourismusgemeinde», sagte Zurbuchen. Den neuen Buchungsplattformen – als grösste ist meist Airbnb im Gespräch – steht die Gemeinde grundsätzlich nicht negativ gegenüber.

Der Anreiz, solche Wohnungen zu besitzen und zu bauen, sei aber gross. Eine so vermietete Zweizimmerwohnung im Oberland bringe eine Rendite von 14 Prozent, und die Raiffeisenbank empfehle laut der «Basler Zeitung», Wohnungen über Buchungsplattformen zu vermieten. Eine Teilnehmerin der Infoveranstaltung wusste von einem Haus in Interlaken, in dem den langjährigen Mietern gekündigt wurde, um es für die kurzfristige Vermietung umzubauen.

Anteil wird eingeführt

Die Vorschläge der Gemeinde, die Christian Kilchhofer von der Firma Ecoptima vorstellte, sind eher moderat. Alles, was bisher Zweitwohnung war, und alles, was bisher permanent kurzfristig vermietet wurde, unterliegt den neuen Regeln nicht. Neu wird zonenweise ein Erstwohnungsanteil eingeführt. Er beträgt in den Wohnzonen 60 Prozent, in den weniger empfindlichen Zonen wie Dorfkernzonen, gemischte Zonen und Gewerbezonen 50 Prozent.

Bei allfällig neu eingezonten Wohnzonen wie zum Beispiel Schufla-Chrütz-Hofstatt soll er 70 Prozent betragen, damit sie mit Wohnungen für Einheimische und nicht mit Resorts überbaut werden. «Wir haben drei Kindergärten und eine gute Schule, und die Kinderzahl geht zurück», sagte Samuel Zurbuchen. Der Erstwohnungsanteil ist pro Gebäude selbstständig einzuhalten. Er ist im Grundbuch einzutragen.

Kurzfristige Vermietung

Der Knackpunkt des Baureglementsentwurfs, das zeigte die Diskussion, dürfte Absatz 5 im Artikel 53 sein: «Zur Verhinderung von störenden Immissionen in den Wohnzonen und zur Sicherung von genügend preiswertem Wohnraum für die Bevölkerung wird die kurzzeitige Vermietung von Wohnungen über Buchungsplattformen wie Airbnb und dergleichen in der Wohnzone untersagt.»