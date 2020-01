«Wir müssen am gleichen Strick ziehen»

Die BLS fällte diesen Entscheid aber bereits in einem früheren Jahr.

Das stimmt. Die geplanten und sich im Bau befindenden Erweiterungsgebäude des Bahnunternehmens am gleichen Standort führen nun dazu, dass beispielsweise Grindelwald Bus seinen Standort ins Industriegebiet Flugplatz verlegt. Das Festhalten der BLS am Standort Bönigen hat einen Dominoeffekt zur Folge. Und löst somit weitere Aufträge aus, schafft zusätzliche Arbeitsplätze in der Arbeitsregion östliches Oberland. Ich bin auch überzeugt, dass die Realisierung des V-Bahnprojekts positive Impulse gibt respektive zusätzliche Arbeitsplätze schafft.

«Ohne die Genehmigung der behördenverbindlichen Richtplanung gibts keine wirtschaftliche Entwicklung.»

Wie gross ist der Anteil der Regionalkonferenz an solchen Erfolgsmeldungen?

Dass wir mit dem Entscheid der Regionalversammlung die planerischen Voraussetzungen geschaffen haben, um neue Projekte überhaupt erst möglich zu machen. Denn ohne die Genehmigung der behördenverbindlichen Richtplanung gibts keine wirtschaftliche Entwicklung. Und voran kommt die Region auch nur dann, wenn alle 26 Gemeinden an einem Strick ziehen. Unterschiedliche Meinungen dürfen schon Platz haben, aber am Ende muss ein Konsens gefunden werden.

Einseitig auf die Bödeli-Gemeinden ausgerichtetes Tourismuskonzept, Nein zur Erhöhung des Beitrags an das Kunsthaus Interlaken und wenig Verständnis für den neuen Status der Bödeli-Bibliothek Interlaken als künftige Regionalbibliothek: Gemeinden von oben am Brienzersee und aus dem Oberhasli liessen im Jahr 2019 vereinzelt an Regionalversammlungen ihre Solidarität vermissen. Wie viel Verständnis bringen Sie für diese Haltung auf?

Ich habe insofern Verständnis weil ich weiss, dass die Uneinigkeit geschichtlich bedingt ist.

Stabübergabe im November 2018: Peter Aeschimann (l.) übernimmt das Zepter von Vorgänger Peter Flück. Foto: Fritz Lehmann

Das müssen Sie jetzt erklären.

Ich erinnere daran, dass der Föhn und der Neid als die beiden ältesten Oberländer gelten. Unsere Kleinräumigkeit und Sprachenvielfalt wird gepflegt, das finde ich positiv. Auf der anderen Seite sind wir im Wettbewerb.

Aber nicht das Bödeli und das Oberhasli untereinander.

Natürlich nicht. Sondern mit anderen Regionen aus der Schweiz oder im Tourismus gar mit ausländischen Destinationen.

Und der Konkurrenzkampf bedingt was?

Dass wir künftig mehr zusammenarbeiten müssen. Und diesbezüglich sind wir auf einem guten Weg.

«Entscheidend ist, welche freiwilligen Aufgaben schlussendlich der Regionalkonferenz übertragen werden.»

Wie kommen Sie zu diesem Schluss?

Wir kennen einander besser. Alle Gemeindepräsidenten treffen sich dreimal pro Jahr an den Regionalversammlungen, nicht berücksichtigt ist dabei der gesellschaftliche Teil, der viel zum besseren Verständnis untereinander beiträgt.

Letzteres ist jedoch nicht immer vorhanden. So hat kürzlich die Gemeinde Meiringen das Energiestadtlabel erhalten. Gleiches wollte die Regionalkonferenz für das ganze östliche Oberland erreichen, was schlussendlich an mangelnder Bereitschaft einiger Gemeinden gescheitert ist. Somit werden nach wie vor kommunale vor regionale Interessen gestellt. Wie wollen Sie diesbezüglich Gegensteuer geben?

Wir dürfen nie erwarten, dass alles gutgeheissen wird, was von der Geschäftsleitung präsentiert wird.