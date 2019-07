Wie sich die Aare vom Gletscherbach zum Fluss mausert

Das alte Klischee, in der Schweiz gebe es keine Bodenschätze, wird im Grimselgebiet deutlich ­widerlegt. Wasser in Hülle und Fülle sowie satte Höhendiffe­renzen gibt es hier, wohin man blickt. Die Gegend gilt als Wasserschloss der Schweiz. Seit bald 100 Jahren wird diese Gegebenheit für die Stromproduktion genutzt, und zwar in grossem Stil: Die Kraftwerke Oberhasli versorgen eine Million Haushalte mit elektrischer Energie. Mehrere grosse Stromleitungen durch­ziehen das Haslital und verbinden den wilden Osten des Kantons Bern auch energetisch mit Europa.