Wenn die Wirtin zu tanzen beginnt

120 Freunde der Countrymusik tanzten am Samstagabend an der vom Verein Kander Valley Line Dancers und der Frutiger Tanzschule Wagon Wheel veranstalteten Linedance-Night, was das Parkett hergab. Selbst zwei Berner Delegationen und Gäste aus Freiburg und dem Emmental nahmen dafür den Weg auf den Niesen (2362 m) auf sich. Und so gehörte das Berghaus sechs Stunden lang allein den Linedancern, die sich während über 70 eingespielten Countrysongs so richtig austoben konnten – unterbrochen lediglich durch ein wohlschmeckendes Abendessen.