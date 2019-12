Wenn das Hallenbad zur Konzerthalle wird

Kerzenglanz auf dem Wasser

Dazu leuchten 250 Kerzen in der Halle, vervielfacht durch die Spiegelungen im Wasser, und nochmals über 50 Kerzen im Bistro dazu. Draussen strahlt das Gipfellicht des Niesens wie ein nahes Gestirn durch die kalte Abendluft. Drinnen aber ist es wohlig warm bei Kerzenlicht. Das Gefühl ist gleichsam schwebend, während man klangbegleitet eine Länge im Pool schwimmt oder der Musik floatend auf einer «Reaxing-Matratze» lauscht.

«Man soll sich wie zu Hause fühlen», bekräftigt Patric Berger. Gemeinsam mit seinem Team hat der Geschäftsführer der Hallenbad AG Aeschi den Anlass organisiert. «Wir sind ein Hallenbad, nicht ein Eventveranstalter», fügt er hinzu: «Aber zweimal im Jahr machen wir so etwas gern, um unseren Badegästen etwas zurückzugeben.» Der Anlass ist denn auch keineswegs gewinnorientiert. Für einen Aufpreis von lediglich 5 Franken (inklusive Getränk) zum regulären Eintrittspreis ist man dabei. Für 10 Franken kommen im Bistro drei Risotto-Variationen dazu.

Mit Live-Übertragung

Das Risotto-Angebot und die Übertragung der Livemusik ins Bistro, in die Umkleideräume und den ebenfalls offenen Wellnessbereich sind neu. «Candlelight-Schwimmen und -Wellness» in Aeschi hingegen findet bereits zum 9. Mal statt. So spielt sich das Duo Fidel Tasto mit Ursina Humm Zürcher (Geige) und Chrigu Gerber durch Abba und Evergreens. Mit Songs von Polo Hofer kommt auch das Berner Oberland nicht zu kurz. Das teils planschende und schwimmende Publikum dankt es mit Applaus. Patric Berger freut sich über den gelungenen Konzertanlass in vorweihnächtlicher Atmosphäre und versichert: «Das war nicht das letzte Mal!»

Das nächste «Candlelight-Schwimmen und -Wellness» mit Livemusik von Cellusion – Lite (den Cellisten Andreas Kühnrich und Heinz Sieber) findet am Samstag, 18. Januar, statt. www.hallenbad-aeschi.ch