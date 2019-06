Wengens Fahrzeugtypen sterben aus

Zentrumsprojekt

Rolf Wegmüller informierte über die Tourismus-Topzahlen 2018. Wengen will sich für die Zukunft fit machen.

Unter der professionellen Leitung von Patrick Gurtner (von Allmen Architekten) wird aktuell in Workshops erarbeitet, wie das Zentrum von Wengen mit dem Figeller und den in die Jahre gekommenen Sportanlagen in Zukunft aussehen soll und was es für Indoor-Einrichtungen braucht.

Katalog nach Workshopende

Am Ende der sechs Workshops, so orientierte Gurtner, soll ein Massnahmenkatalog entstanden sein. Der Weg hinter dem Hotel Silberhorn soll so verlegt werden, dass dieses eine Ausbaumöglichkeit hat. Zu reden gaben der teure Schulweg und die Willkommenskultur der Jungfraubahnen, die auf grossen Plakaten darauf hinweisen, dass man ein Ticket kaufen soll.