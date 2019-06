Was ist ein Haus im Bomben-Gebiet noch wert?

Auf einmal war er da. Über Nacht hatte sich der Krater auf einem Acker gebildet: zehn Meter breit und vier Meter tief. Ursache: eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg, die plötzlich und ohne äussere Einwirkung detoniert war, nachdem sie mehr als 70 Jahre unbemerkt unter der Oberfläche auf ihre Bestimmung gewartet hatte.

Keine Woche ist es her, dass sich dieser Vorfall im hessischen Limburg ereignet hat, der glücklicherweise ohne weitere Folgen verlaufen ist. Es sind Meldungen wie diese, die die Bewohner in Mitholz aufschrecken lassen, seit bekannt gemacht wurde, dass im ehemaligen Munitionslager oberhalb des Dorfes immer noch Tausende solcher Bomben im Berg liegen, insgesamt 3'500 Tonnen Weltkriegsmunition. Auch hier könnten die Geschosse jederzeit durch Felsbewegungen oder Selbstentzündungen detonieren und eine gewaltige Explosion auslösen.

«Ich wollte das jetzt anpacken. Nicht dass es am Tag X plötzlich heisst: Ihr habt ja nie etwas gesagt.»Peter Zumkehr

Anwohner Mitholz

«Es ist ein komisches Gefühl», sagt Peter Zumkehr mit Blick auf die drohende Gefahr. Er ist einer der etwa 130 betroffenen Anwohner, die vor genau einem Jahr in einer eiligst einberufenen Informationsveranstaltung vom damaligen Verteidigungsminister Guy Parmelin darüber in Kenntnis gesetzt worden waren, welche todbringende Fracht sich da direkt über ihren Köpfen im Berg verbirgt.

Viel passiert ist seitdem nicht. Es gab keine Explosionen. Aber es wurde auch noch keine einzige Bombe entschärft. Noch immer beraten Bundesrat und VBS darüber, wie das Risiko in Mitholz am besten zu vermindern sei. Mehrere Varianten werden geprüft. Eine Entscheidung soll erst Mitte 2020 getroffen werden.

Unverständnis fürs Zögern

Zumkehr, der nicht auf ein Foto möchte, hat für dieses zögerliche Verhalten kein Verständnis. «Auf der einen Seite heisst es, es ist nicht so gefährlich, auf der anderen ist die Rede davon, den Wanderweg zu sperren, der oberhalb vorbeiführt, und es wurde eine Anfrage für einen Veloweg negativ beantwortet», sagt der 74-Jährige, den noch eine weitere Ungewissheit plagt: Was ist sein Haus jetzt überhaupt noch wert?

«Als wir die Parzelle in den Siebziger-Jahren gekauft haben, war das Munitionslager kein Thema. Der Bach, der Berg, das wusste man, aber das mit der Munition absolut nicht.» Seit bald 50 Jahren lebt Peter Zumkehr mit seiner Frau Vreni in diesem Haus, wie es hier so viele gibt: ein kleiner Anbau, zwei Holzschlitten unter dem Dach des Carports, den Smoker-Grill auf der Terrasse, von der aus die Spuren der gewaltigen Explosion im Munitionslager vor 70 Jahren im Fels nach wie vor gut zu erkennen sind.

«Wir haben entschieden, dass wir die Frage der Höhe des Minderwerts und wie er entschädigt werden soll umfassend für ganz Mitholz klären

wollen.»



Antwort des VBS

Der damals zerstörte und längst stillgelegte Bahnhof Mitholz liegt ganz in der Nähe. Ihre vier Kinder sind hier aufgewachsen, von denen ein Sohn nach wie vor in Mitholz lebt – «ebenfalls in der Gefahrenzone», wie Peter Zumkehr berichtet. Die Kinder sollen das Haus irgendwann einmal von den Eltern übernehmen. «Und hier liegt das Hautproblem», sagt Zumkehr und spricht von einer grossen moralischen Last.

«Die brennende Frage lautet: Verkaufen wir unseren Kindern überhaupt die Liegenschaft mit dieser enormen Gefahrenbelastung?» Und wenn ja, dann zu welchem Preis? Wie ist der amtliche Wert einzuschätzen? «Dazu kommt: Was geschieht, wenn wir Eltern einen Platz in einem Seniorenheim bezahlen müssen?»

«Geld nur bei Schäden»

Weil Peter Zumkehr Klarheit wollte, hat er im Februar eine Anfrage an das VBS bezüglich der Wertminderung der Liegenschaft aufgrund der Neubeurteilung des Gefährdungspotenzials der Altlasten im ehemaligen Munitionslager inklusive möglicher Ausgleichszahlungen gestellt. «Ich wollte das jetzt anpacken. Nicht dass es am Tag X plötzlich heisst: Ihr habt ja nie etwas gesagt.» Unterstützt wurde er dabei von den anderen Liegenschaftsbesitzern im Ort, die sich zur Interessengemeinschaft Mitholz zusammengeschlossen haben.

«Wir wollen keinen Rechtsstreit vom Zaun brechen. Wir wollen eine gute

Lösung für alle

finden.»Martin Trachsel

Gemeindeschreiber Kandergrund

Schon vor dieser schriftlichen Anfrage hatte die IG ihr Anliegen in den Sprechstunden mit Vertretern des VBS vorgetragen. «Da hiess es aber immer: Es gibt vorerst keine Entschädigungen, sondern nur dann, wenn konkrete Schäden auftreten», berichtet Martin Trachsel, Gemeindeschreiber von Kandergrund und Sprecher der IG Mitholz.

Nun aber hat das VBS eine erste Antwort an die IG abgegeben, die zumindest nichts ausschliesst. Darin heisst es: «Wir haben zur Bearbeitung Ihrer Anfrage ein spezialisiertes Büro mit den nötigen Abklärungen beauftragt. Es hat sich gezeigt, dass ein Vergleich der Marktwerte für die Situation in Mitholz schwierig ist und es nicht zielführend ist, nur eine einzelne Liegenschaft zu betrachten.

Zudem hat die Frage des Minderwerts und dessen Entschädigung einen Zusammenhang mit dem parallel über die IG Mitholz an den Kanton Bern erfolgten Antrag, die amtlichen Werte in Mitholz infolge der aktuellen Situation anzupassen. Wir haben deshalb unter Einbezug der kantonalen Steuerverwaltung entschieden, dass wir die Frage der Höhe des Minderwerts und wie er entschädigt werden soll, umfassend für ganz Mitholz klären wollen. Wir werden den Liegenschaftseigentümern über die Gemeinde bis spätestens Ende August einen konkreten Vorschlag unterbreiten.»

Am besten komplett räumen

Martin Trachsel glaubt mittlerweile wieder an eine Einigung mit dem VBS. «Wir wollen keinen Rechtsstreit vom Zaun brechen. Wir wollen eine gute Lösung für alle finden», sagt er und verweist auf die rund 40 Liegenschaften, die sich im betroffenen Gebiet befinden. Letztlich sind alle Besitzer aus dem einen oder anderen Grund an einer Klärung des Marktwerts interessiert: sei es wegen anstehender Erbschaftsregelungen oder wegen eines möglichen Wiederverkaufs.

«Das Beste wäre, wenn die Munition komplett geräumt wird», meint Peter Zumkehr. Dann würde sich die Frage nach einer Wertminderung oder Entschädigung auch gar nicht stellen. «Das kann man ja so auch nicht lassen», sagt er noch, hegt aber gleichzeitig Zweifel daran, ob die Verantwortlichen diese Notwendigkeit ebenfalls anerkennen.

Dem 74-Jährigen ist nicht entgangen, dass Bundesrat und VBS ein Bekenntnis zu einer vollständigen Räumung bislang tunlichst vermeiden. Der Ständerat hingegen hat sich mit grosser Mehrheit dafür ausgesprochen. Und Zumkehr stört sich daran, dass diejenigen, die jetzt die Untersuchungen leiten, «aus der gleichen Küche» kommen wie die Verursacher der lange verharmlosten Gefahr im Berg. Und wenn die Munition am Ende also nicht geräumt wird? «Dann bleibt die Ungewissheit», sagt Peter Zumkehr und seufzt. (Berner Oberländer)