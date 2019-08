Vor dem letzten Countdown

Der «Final Countdown» für das 32. Rockfestival ist vorüber – auch für dieses Besucherpaar am Freitagnachmittag, das hier gerade dabei ist, sich seine mobile Festherberge einzurichten. Am Freitagabend ab 17 Uhr war in der Brienzer Wychelmatte «Rock the Night» angesagt. Und das nicht nur für «Carrie» und die «Cherokees».