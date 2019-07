Vom Zelt ins Hotel

Entsprechend wurde Silvia von Allmen bei Samuel Bichsel von Mürren Tourismus vorstellig. «Er fragte, ob wir heuer nicht ins Palace wollten?» Eine Bemerkung, die sie erst als Witz abgetan habe. Erst als Bichsel später nachgehakt habe, sei ihr bewusst geworden, dass dies eine ernsthafte Option sei. Und eine gute. «Wir entschieden uns für den Ortswechsel.» Luftlinie sind es knapp hundert Meter

Der neue Ort habe verschiedene Anpassungen nötig gemacht. «Wir stellen unsere Ware in der Hotelhalle in einem abgetrennten Bereich auf.» Auch die Terrasse werde man nutzen, um auf den Flohmarkt aufmerksam zu machen. Die Wände in der Hotelhalle dürfe man jedoch nicht verwenden. «Entsprechend stellen wir Trockenwände auf.»

Seit den 1970er-Jahren

Der Skiclub organisiere den Flohmarkt während des Dorffestes schon seit den 1970er-Jahren, erklärt Silvia von Allmen. In den letzten Jahren sei er stetig gewachsen. «Gleich geblieben ist der Zweck: Es geht um die Nachwuchsförderung.» Das eingenommene Geld fliesse zu hundert Prozent in die Kasse des Skinachwuchses.

Die Palette der angebotenen Waren sei sehr breit. «Aber da Mürren autofrei ist, konzentrieren wir uns auf handliche Produkte, die man auch zu Fuss nach Hause nehmen kann.»