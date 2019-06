Verein «Fussballfreunde BeO Ost» wird aufgelöst

Der Vereinsvorstand Fussballfreunde BeO Ost musste erkennen, dass es keinen Sinn hat, einen Verein am Leben zu erhalten, bei dem der Vereinszweck nicht verfolgt werden kann. Er stellte deshalb den Antrag an die Hauptversammlung, den Verein aufzulösen und das Vereinsvermögen gemäss Statuten zu gleichen Teilen an die drei Vereine FC Interlaken, FC Rothorn Brienz und SV Meiringen auszurichten.

Die Vereinsversammlung beschloss mit grossem Mehr die Auflösung des Vereins. Die Verteilung des Vermögens erfolgt gemäss den statutarischen Vorgaben zu je einem Drittel, was immerhin pro Verein rund 10000 Franken ausmacht. Viele der Mitglieder sind enttäuscht über die Auflösung und der Überzeugung, dass in späteren Jahren eine Neulancierung der Nachwuchsförderung in der Region wieder diskutiert wird – dies zum Wohle des Fussballsports in der Region Oberland-Ost, wie André Chevrolet, der scheidende Präsident, festhält.