Uschis Atelier 65 – eine Welt für sich

Uschi Frick, die zwölf Jahre lang im Bären Bunschen Oberwil wirtete und sich durch ihre einfallsreichen Aktivitäten über einen treuen Kundenkreis erfreuen durfte, kündete vor zwei Jahren an ihrem Abschiedsinterview die Absicht an, nach der Pensionierung ein Kuriositätenlädeli mit Bildern, Rahmen und allerlei Sammelgegenständen zu eröffnen. Nun, nach zwei Jahren, hat sie sich diesen Wunsch verwirklicht. Und so wurde aus dem Ladenlokal gegenüber dem Tourismusbüro in Reidenbach ein schmuckes Kuriositätenlädeli, das zum Verweilen und Herumstöbern einlädt.