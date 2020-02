Umfahrung soll für Schwertransporte ausgebaut werden

Die Anfrage an den Kanton richtet Thomas Knutti im Auftrag und in Zusammenarbeit mit 27 Transportunternehmern aus dem Berner Oberland und deren 7 aus dem benachbarten Obwalden. So habe die Sperrung der Brünigstrasse im November des letzten Jahres vor allem die Transportbranche im östlichen Oberland vor sehr grosse Herausforderungen gestellt, da auf der Umleitung via Meiringen nur ein Gesamtgewicht von 28 Tonnen zulässig ist.

«Die Unternehmungen aus der Region mussten für ihre Transporte mit über 28 Tonnen die Strecke über die Autobahn Bern-Solothurn-Zürich benutzen. Um von Meiringen nach Luzern zu fahren, musste so ein Umweg von 145 Kilometern in Kauf genommen werden.» Ein solcher Umweg bedeute Mehrkosten von bis zu 500 Franken pro Fahrt, die nicht auf die Kunden abgewälzt werden könnten. Zudem sei die Sperrung der Brünigstrasse seitens des Astra damals sehr kurzfristig bekannt gegeben worden. (bpm)