Überraschung vom Obmann: Ein Erlebnisbad soll realisiert werden

219 Stimmberechtigte waren an der Gemeindeversammlung vom Freitagabend in der Turnhalle Dorf anwesend und schlugen sich fast einstimmig bei den vorgelegten neun Traktanden auf die Seite des Gemeinderats. Dank zukunftsweisender und aus Sicht des Souveräns einleuchtender Geschäfte gab es daher kaum Diskussionen dazu. Wichtig dabei waren die Forststrukturen der Region, die Erhaltung der Schutzbauten, die Übergangsnutzung des Nevada-Areals sowie die familienergänzende Kinderbetreuung in den beiden Tälern.