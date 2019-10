Traubensorte mit Oberländer Namen

Rund um den Globus trifft man auf den Namen Interlaken: Gleich mehrere Ortschaften heissen so, in Nizza steht gegenüber dem Hauptbahnhof das Hotel Interlaken, und in Japan fährt auf dem Biwa-See ein auf Interlaken getauftes Kursschiff. Selbst in China steht ein Resort mit Namen Interlaken. Und in den Vereinigten Staaten wachsen in der Finger-Lakes-Region Trauben mit dem Namen: Interlaken.