Töfffahrer nach Kollision mit Postauto gestorben

Hier kam es zur Kollision zwischen Motorradfahrer und Postauto.

Am Samstag kurz nach 15.40 Uhr erhielt die Kantonspolizei eine Meldung zu einem Verkehrsunfall in Unterseen. Gemäss bisherigen Erkenntnissen war ein Motorradfahrer auf der Scheidgasse von Interlaken herkommend in Richtung Beatenberg unterwegs, als zeitgleich ein Postauto auf der Gartenstrasse in Richtung Scheidgasse fuhr. In der Folge kam es im Bereich der Verzweigung aus noch zu klärenden Gründen zur Kollision der beiden Fahrzeuge.