Tiefere Steuern, höhere Investitionen

Die Gemeinde ehrte Einwohnerinnen und EinwohnerVon öffentlichem Interesse: Ja oder Nein?

Gemeinsam mit der Musikgesellschaft ehrte die Gemeinde vor der Versammlung Einwohnerinnen und Einwohner für besondere Leistungen: Gian Adank (Silbermedaille in der Abfahrt und Bronze in der Kombination an den Junioren-Schweizer-Meisterschaften U-18 Ski alpin in Zinal); Sven Michel (3. Rang an der Curling-WM in Kanada); Josef Dossebach (Vize-Schweizer-Meister im Armbrustschiessen und Berner Meister, beides bei den Ehrenveteranen); Michael Tschiemer (Goldmedaille im Scale-Modellhelikopterfliegen und Schweizer-Meister-Titel an den Modellflug-Schweizer-Meisterschaften in St. Stephan); Alina Pätz (1. Rang an der WM im Curling in Dänemark und 3. Rang an der EM in Schweden); Gymnastikgruppe Jugi Matten c/o Turnverein Matten (Auszeichnung mit Bestnote am Eidg. Turnfest in Aarau und 3. Platz an der Schweizer Meisterschaft in Bellinzona); Juniorinnen-Curling-Club Berner Oberland (Fanziska Rieder, Selina Gafner, Selina Rychiger, Fabienne Rieder, Larissa Rubin und Nadine Rieder) (3. Rang an der Schweizer Meisterschaft in der A-Liga in Arlesheim); Rugenbräu AG für Schweizer und internationale Auszeichnungen verschiedener Brände und Biere; die Frauen der Brockenstube und den Gemeinnützigen Frauenverein für ihren Einsatz fürs Gemeinwohl. Dass gleich drei Auszeichnungen besondere Leistungen im Curling belohnten, erstaunte in der «Curling-Hochburg» Matten niemanden; die grossartigen Leistungen aber schon. (shu)

Namens der SVP erklärte Ami Gartenmann an der Gemeindeversammlung vom Donnerstag, Andreas von Allmen sei auf Vorschlag der SVP gut in den Gemeinderat gewählt worden. Dass ihm trotz seiner Fach- und Führungskompetenz das Ressort Bau entzogen worden sei, sei eine schwerwiegende Massnahme und ebenso wie sein Rücktritt von öffentlichem Interesse. Trotzdem habe der Gemeinderat bisher keine öffentliche Begründung für diese Vorgänge abgegeben. Da Transparenz in einer Demokratie von grundlegender Bedeutung sei, fordere die SVP eine bessere Kommunikation und sei auch zu einem runden Tisch bereit, an dem man gemeinsam daran arbeiten könne.

Gemeindepräsident Peter Aeschimann sagte, der Gemeinderat sei überzeugt, dass Perso­nelles nicht in der Öffentlichkeit diskutiert werden sollte; der Rat habe jedoch beschlossen, seine Botschaften in Zukunft zu verbessern, damit die Informationen klarer würden. (shu)