Stimmungsvoll und heiter mit Villiger und Unteregger

«Verhindertes Liebesglück»

Als weiteres Highlight entpuppte sich die Briefszenen-Arie aus Tschaikowskis Oper «Eugen Onegin». Einfühlsam und lebendig gestaltete die einheimische Sängerin Béatrice Villiger mit ihrer jugendlich-dramatischen, in allen Höhen ausgeglichenen und klaren Stimme die musikalische Schlüsselszene der Oper, die vom Komponisten als «Lyrische Szenen in drei Akten» bezeichnet wurde: Nachdem sich die schwärmerische Gutsbesitzertochter Tatjana in den Lebemann Eugen Onegin verliebt hat, gesteht sie ihm ihre Gefühle.

In einer Fülle melodischer Gedanken gestaltete die publikumsnahe Sängerin die wunderbare Arie mit überzeugender Ausstrahlung. Sie wirkte absolut authentisch in dieser Rolle. Zudem liess das perfekte Zusammenwirken zwischen Béatrice Villiger und dem musizierfreudigen, gefühlvoll begleitenden Orchestra degli Amici aufhorchen.

Treffend erwies sich der Programmtitel «Russische Musik zu Weihnachten für Gross und Klein» im letzten Konzertteil. Gespannt lauschten die Zuhörenden dem Orchester und dem Erzähler Fabian Unteregger, als sie dem beliebten Märchen «Peter und der Wolf» hörbar neues Leben eingehauchten. Wandlungsfähig zeigten sich die einzelnen Register, als es galt, die Protagonisten oder die Szenen des mutigen und schlauen Peter, seines Grossvaters und der Tiere wie schnatternder Ente, zwitschernden Vogels, auflauernder Katze, ängstlichen Jägers und des Wolfes darzustellen.

Dem prominenten Gast aus der Schweizer Comedy, Fabian Unteregger, glückte eine durchaus lebendig gestaltete Erzählung, gut abgestimmt mit den Einsätzen des überaus fröhlich wirkenden Orchesters. Es war zugleich eine gute Gelegenheit für Klein und Gross, die Eigenheiten der verschiedenen Instrumente näher kennen zu lernen. Nach begeisterndem Applaus erhielten die Besucher im Anschluss an das Konzert Gelegenheit, auf dem Dorfplatz beim Apéro den Künstlern zu begegnen und aufs neue Jahr anzustossen.