Stadtberner Schulkinder eroberten die Pisten

Kurzfristig waren die Schneespasstage von Selital nach Grindelwald verschoben worden. Nicht nur die Schulklassen aus der Stadt Bern machen an einem Swisscom Snow Day School mit. Laut Mitteilung nehmen in ­dieser Saison rund 8900 Kinder aus über 400 Schulklassen aus 32 Ortschaften in der ganzen Schweiz teil.