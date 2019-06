Spardruck sorgt für rote Zahlen S

Gerade in ländlichen Gegenden sei die Pflege zu Hause sehr gefragt. Ambulant vor stationär laute das Credo – aber nicht alle wüssten, was es dazu brauche. Grossrätin Anne Speiser forderte Ueli von Känel, den Betriebsleiter der beiden Spitex-Organisationen Saanenland und Obersimmental, in ihrer kurzen, aber engagierten Ansprache auf, die Sorgen und Anliegen einer ländlichen Spitex im Grossen Rat besser darzulegen.