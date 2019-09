Schwyzerörgeli war sein Leben

Gottlieb lernte auf Wunsch des Vaters Metzger und arbeitete dann im elterlichen Betrieb, bis er im Winter 1958/59 als Bankmetzger nach Wildhaus zog, wo er Emmi Grob kennen lernte.

Die beiden heirateten 1965. Bereits ein Jahr zuvor war Gottlieb Gafner senior, erst 60-jährig, gestorben. Da sich die Gafner-Erben nicht einig wurden, sahen sich Godi und Emmi nach Neuem um. Godi absolvierte den Wirtekurs, sein Emmi verfügte bereits über Erfahrung im Gastgewerbe. 1966 kauften die beiden den Sternen in Lauterbrunnen: Hotel, Restaurant und Metzgerei, alles in einem.

Hobby wird zum Beruf

Nach 13 strengen Jahren in Lauterbrunnen nahmen Godi und Emmi Gafner aus gesundheitlichen Gründen Abschied vom Gastgewerbe, zügelten vorerst nach Matten und kauften 1980 ein Haus an der Aare in Goldswil.

Nun machte Godi Gafner sein Hobby zum Beruf. Er trat vorerst mit der Kapelle Bärnerland auf und gründete dann das Schwyzerörgeliquartett Godi Gafner zusammen mit Edi Blatter (Niederried), Ernst Feuz (Ringgenberg) und Ernst Zurbuchen (Habkern). Später wurde das Quartett ergänzt durch die Habker Christoph Häni und Erich Matter sowie Alfred Weibel (Matten).

Godi Gafner trat mit seinem Quartett, meist in Verbindung mit Werbereisen von Touristikern, auch international auf: in Dubai, in Taiwan, fünfmal in Japan und in einigen Städten Europas. Und sie sorgten natürlich auch an den verschiedensten Anlässen in der Schweiz für Stimmung.

Gottlieb Gafner war aber auch Musiklehrer und brachte unzähligen Schülerinnen und Schülern das Örgelen bei. Nach seinem eigenen Konzept, ohne Noten. Der Unterrricht erfolgte nicht nur im eigenen Haus in Goldswil, sondern auch im Wallis, zuerst in Raron, später in Niedergestelen. Das Repertoire des Schwyzerörgelers Godi Gafner umfasste mehr als 120 Stücke.

Seit 2008 wohnten Godi und Emmi Gafner wieder in Unterseen. Die Auftritte mit dem Quartett waren seltener geworden. Im August 2016 feierte Godi mit vielen Freunden zusammen auf der Bodmi in Habkern seinen 80. Geburtstag. Nun hat Gottlieb Gafner am 12. September, gezeichnet von einer schweren Krankheit, von dieser Welt Abschied genommen.