Schulhausareal umgezont

Das Schulhausareal und das Ara-Grundstück waren bisher im Uferschutzplan als Zone für öffentliche Nutzung ausgeschieden. «Momentan ist eine Privatschule im Schulhaus», sagte Gemeindepräsident Beat Studer an der von 20 Stimmberechtigten besuchten Gemeindeversammlung in Niederried. Beantragt wurde, dass die beiden Grundstücke wie andere Liegenschaften in Seenähe in Sektor A der Uferschutzzone umgezont werden.