Schon wieder: Lastwagen kippt von Kantonsstrasse

Zum zweiten Mal innerhalb einer Woche ist auf der Zufahrtsstrasse zur Lenk ein Lastwagen von der Fahrbahn abgekommen und auf einer Wiese umgekippt. Bereits vor einer Woche war ein LKW-Fahrer im Weiler Boden verunfallt.

Am Mittwoch kurz nach sieben Uhr morgens ereignete sich zwei Kilometer nördlich davon eingangs des Dorfes Matten ein ähnlicher Unfall: Der Chauffeur war mit seinem Fahrzeug von Zweisimmen in Richtung Lenk unterwegs, als er an besagter Stelle von der Strasse abkam.