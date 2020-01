Schneefiguren zum Thema Gastfreundschaft

Dieses Jahr findet der Anlass unter dem Motto «Gastfreundschaft/Hospitality» statt. Das erste Hotel – Hotel Schwarzer Adler – wurde in Grindelwald 1820 eröffnet. «Zum 200-Jahr-Jubiläum widmen wir die Skulpturen den Thema Gastfreundschaft und somit der Hotellerie.»

Zehn Teams aus neun Nationen kämpfen um den World-Snow-Festival-Titel 2020. Die Skulpturen werden auf dem Bärplatz und Eiger+ Nordwandplatz im Dorfzentrum Grindelwald errichtet.

Die Teams arbeiten von Montag, 8 Uhr, bis Freitag, 12 Uhr, an ihren Skulpturen. Am Freitag, 24. Januar, um 18 Uhr werden die Sieger gekürt. Jeweils am Freitag- und Samstagabend sind die Skulpturen auch beleuchtet.