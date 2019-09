Saanen stimmt künftig elektronisch ab

Am Freitagabend haben Saanens Bürgerinnen und Bürger an einer Gemeindeversammlungen beschlossen, in Zukunft elektronisch abzustimmen. Wie die Saaner Verwaltungsdirektion am Samstag mitteilte, nahmen die Bürger weitere Änderungen am Organisations- und am Abstimmungs- und Wahlreglement vor. So darf der Gemeindepräsident künftig eine vierte Amtsperiode im Gemeinderat bleiben. Es bleibt aber bei maximal zwei Amtsperioden als Gemeindepräsident.