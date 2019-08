Ruth Schweikert ist am Literaturfestival dabei

Lucas Gisi will den Zugang zur Lyrik öffnen

Auch dieses Jahr ist das Programm vielfältig und bunt. Ruth Schweikert erzählt eindrücklich von der Auseinandersetzung mit einer lebensbedrohenden Krankheit. Franz Dodel stellt im Gespräch mit Lucas Gisi sein Endlos-Haiku vor und öffnet so den Zugang zu Lyrik, die immer noch als schwierig gilt.

Mit Kathy Zarnegin kann man erleben, was es heisst, als 14-Jährige allein aus dem Iran in die Schweiz zu kommen und hier Fuss zu fassen.

Laurence Boissier nimmt das Publikum mit auf «Safari» – und dies zweisprachig. Jaroslav Rudiš fährt mit «Winterbergs letzte Reise» durch Mitteleuropa im 20. Jahrhundert.

Das namhafte Trio Krneta, Sterchi und Lenz

Guy Krneta, Beat Sterchi und Pedro Lenz bringen den «Schweizer Robinson» von Johann Rudolf Wyss mit. Laura Freudenthaler erzählt, wie sich der Bezug zur Realität langsam verwischen kann. Tanja Maljartschuk blickt auf den langen Konflikt in der Ukraine. Sie wird mit Jaroslav Rudiš am Freitag, 13. September, in der Kirche Zweisimmen lesen. Die musikalische Umrahmung gestaltet dabei der Cantate Chor Zweisimmen mit Liedern von Joseph Haydn und Johannes Brahms. Am Klavier spielt Reto Reichenbach, Turbach. Klaus Burkhalter, Zweisimmen, leitet den Chor.

Den Auftakt macht Géraldine Schwarz mit einer Lesung in Château-d’Oex (französisch). Sie wird ihr Buch «Die Gedächtnislosen/Les Amnésiques» vorstellen, in dem sie die Geschichte von ihren beiden Grossvätern mit der Geschichte Frankreichs und Deutschlands im 20. Jahrhundert verknüpft. Wie aktuell die Fragen sind, die sie sich dabei stellt, wird an diesem Abend bestimmt einen der Schwerpunkte im Gespräch bilden.