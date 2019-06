Rothornbahn startet verspätet in die Saison

«Nach aufwendigen Schneeräumungsarbeiten ist es nun so weit», teilte am Dienstag die Brienz-Rothorn-Bahn AG mit. Mit ein paar Tagen Verspätung nimmt das Bergbahnunternehmen am Mittwoch seinen Betrieb bis zum Rothorngipfel wieder auf. Die Nostalgiebahn starte mit Volldampf in den zauberhaften Bergfrühling, schreibt Bahndirektor Simon Koller in der Medienmitteilung.