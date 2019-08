Roger Schaelis neuster Erfolg

Erstmals hat ein Alpinist die schwierige Kletterroute «La vida es silbar» am Eiger im Rotpunkt-Stil an einem einzigen Tag durchstiegen: Der in Goldswil lebende Entlebucher Roger Schaeli (41) schaffte vor einigen Tagen die 900 Meter lange Route im hohen Schwierigkeitsgrad 7c+ gemeinsam mit seinem belgischen Kameraden Sean Villanueva O’Driscoll, den er von Expeditionen in Patagonien her gut kennt.