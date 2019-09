Robbie Simpson gewinnt erneut den Jungfrau-Marathon

Robbie Simpson kennt die Strecke, die von Interlaken auf die Kleine Scheidegg auf 2061 Meter über Meer führt, bestens. Bei seiner fünften Teilnahme kam der Titelverteidiger aber erst am Schluss auf Touren: Knapp vier Kilometer vor dem Ziel drehte Simpson auf und hängte seine Konkurrenten ab.

Von den 4000 Läuferinnen und Läufern, die in Interlaken von der fünffachen OL-Weltmeisterin Judith Wyder auf die Strecke geführt wurden, klassierte sich der Zürcher Stephan Wenk als bester Schweizer im sechsten Rang.

Von der Atmosphäre auf den 1829 Höhenmetern schwärmte Simone Troxler, die Favoritin und Siegerin bei den Frauen. Die Waadtländerin gab im vergangenen Jahr ihr Debüt am Jungfrau-Marathon und ist auch eine starke Strassenläuferin, wie sie 2018 mit Rang 2 am Lausanne-Marathon bewies. Auf dem zweiten Platz klassierte sich Theres Leboeuf aus Aigle mit einem Rückstand von 1:34 Minuten.

Herausforderung Wetter

Der Kälteeinbruch und Schneefall der vergangenen Tage stellte das Organisationskomitee vor grosse Herausforderungen. «Wir haben über 5000 Wärmefolien bereitgestellt und zusätzlich dafür gesorgt, dass wir noch mehr warme Getränke verteilen konnten», sagt OK-Präsident Toni Alpinice.

Dicker Nebel hüllte die schönsten Berge der Berner Alpen ein. Mehr als eine weisse Suppe bekamen die Läufer im alpinen Streckenteil nicht zu sehen.