Reminiszenzen von 25 Jahren Planung

Dort produziert sie ihre Alpenenergie. Und sie darf das seit dem 24. Oktober 2019 für die nächsten 80 Jahre weiter tun, weil sie nach rund 25 Jahren Planungen und Prozessen die nötigen Bewilligungen des Kantons hat. Ein grosser Knackpunkt war die Restwassermenge, weil der Alpbach ein Fischgewässer ist. Ehemalige Obmänner erzählten von wenigen vergoldeten Fischen oder auch von einem vergoldeten Anwalt, der es aber richten half. Betriebsleiter Urs Linder sprach von einem Kompromiss.

Ersatzmassnahmen für die Mehrnutzung werden geleistet. Er erinnerte sich an einen Tag, an dem Gegner und Befürworter die haptischen Eindrücke des Alpbachs in Meiringen einfangen wollten und dann ein F/A-18-Doppelstart es unmöglich machte, irgendeine Art Rauschen zu hören. Irgendeinmal wurde ein kleines Werk ohne Bewilligung eingeschaltet. «Glaubt nicht, dass der WWF in Zürich das nicht wusste», sagte Reist.

Geldflüsse nicht klar definiert

Der Anlass diente auch der Standortbestimmung der Dorfgemeinde, einer historisch gewachsenen Gemeinde in einem Teil der Einwohnergemeinde Meiringen. Sie verdient Geld mit Strom, ist zuständig für die Wasserversorgung und übernimmt Aufgaben wie Beleuchtung oder Schwimmbad, wobei die Geldflüsse laut Vizeobmann Albin Rüger nicht so klar definiert sind.

Da das Schwimmbad saniert werden muss, soll jetzt das Gespräch mit der Einwohnergemeinde intensiviert werden, um über eine Sportanlagenlösung (Frei- und Hallenbad) auf der Bossmatte zu diskutieren. Vorerst freuen sich alle mit Obmann Geri Fuchs, dass dieses Wochenende im Rennzentrum Hasliberg ein Europacup-Rennen stattfindet.