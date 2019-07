Plaine Morte: Zum Glück kommt der Kanal

Aktuelle Informationen können neuerdings im Internet abgerufen werden. Die Gemeinde bietet auf ihrer Website zudem einen SMS-Dienst an: Per Kurznachricht wird über wichtige Ereignisse in Zusammenhang mit dem Gletschersee informiert.

Bei der letzten Entleerung des Sees im Juli 2018 kam es zu einem Hochwasser im Simmental. Über die Simme und den Trübbach floss so viel Wasser ab, dass an der Lenk ein Campingplatz und ein Restaurant evakuiert werden mussten. Verletzt wurde niemand.

Künftig wird das Wasser durch eine 13 Meter hohe Eisbarriere geführt und in die bestehende Gletschermühle abgeleitet. An den Kosten von zwei Millionen Franken beteiligt sich auch der Kanton Bern. Der Bund hat ebenfalls Geld in Aussicht gestellt. Die Plaine-Morte-Ebene befindet sich im Grenzgebiet der Kantone Bern und Wallis.