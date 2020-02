Pfarrer stellt sich zur Wahl als KG-Präsident

In einem längeren Gespräch mit den Mitgliedern der Besonderen Verwaltung habe sich Res Rychener entschieden, eine mögliche Wahl an der Kirchgemeindeversammlung vom kommenden 13. Mai anzunehmen. Rychener ist 1957 geboren, verheiratet und Vater von zwei erwachsenen Kindern. Er wohnt seit November 2017 in der Kirchgemeinde in Niederried und ist Pfarrer in Niederscherli, das der Kirchgemeinde Köniz angehört.