Onlinespiel im Zeichen der Jungfrau

Oliver Grimm, CEO der CI, informierte an der Generalversammlung darüber, dass es gelungen ist, mit der Ace Casino Holding und der Greentube Internet Entertainment Solutions GmbH Partner zu finden, die das nötige Know-how haben. Im Hintergrund bei beiden Firmen ist der österreichische Selfmade-Milliardär Johann Graf, der ein weltweites Glücksspielimperium aufgebaut hat. Die Beteiligung am Aktienkapital wird unter 20 Prozent betragen.

Wie die Interlakner Spielplattform heissen wird, ist noch offen. Grimm zeigte, wie der Teaser (Startseite) aussehen soll: Eiger, Mönch und Jungfrau im Hintergrund, dazu drei heldenartige Gestalten. «Die Einführung der Marke wird am Anfang fünf bis sechs Millionen Franken kosten», sagte Grimm. Für den realen Spielbetrieb, den er attraktiv halten will, tönte er an, dass ein Auszug aus den Räumen des Kursaals Interlaken eine Option sein könnte.

Viel Positives

Verwaltungsratspräsident Claude Thomann konnte den 131 anwesenden Aktionären – sie vertraten 56,2 Prozent des Aktienkapitals – durchwegs positive Zahlen präsentieren: Der Nettoerlös aus Kongress/Bankett/Restauration betrug 6,36 Millionen Franken, der aus dem Spielbetrieb 6,5 Millionen Franken.

Dies sei die Folge einer konsequenten Strategie. Neu wird die AG auch einen eigenen Event organisieren: den ersten Swiss Outdoor and Adventure Summit im März 2020. Das Ergebnis in der konsolidierten Erfolgsrechnung belief sich auf 0,591 Millionen Franken. Die Congress Centre Kursaal Interlaken AG hat ein Eigenkapital von 31,13 Millionen Franken, vorgetragen auf die neue Rechnung wurden 7,55 Millionen Franken.

Dies veranlasste Aktionär Walter Grob, einen Antrag auf Dividendenzahlung zu stellen. Die Aktionäre lehnten dies mit gut 54 Prozent Nein-Stimmen ab, immerhin gut 25 Prozent hätten gern eine Dividende.

Hotel und Gebühren

Bedauert wurde aus der Gruppe der Aktionäre aus Deutschland, dass das Projekt eines Hotels auf dem Kursaal-Gelände nicht weiterverfolgt wird, insbesondere auch, weil Alexander Hänsel, seit September 2018 der Managing Director der Congress Centre Kursaal AG, auf fehlende Hotelbetten bei grossen Kongressen hinwies.