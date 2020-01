Oberland wappnet sich gegen das Coronavirus

China ist nach der Schweiz mittlerweile der grösste Markt für den Tourismus in der Jungfrauregion: 2018 generierten Gäste aus dem Reich der Mitte fast 14 Prozent der Logiernächte in Interlaken. Entsprechend aufmerksam verfolgt man auch im Oberland die Entwicklungen in China mit, seit in der Millionenstadt Wuhan Mitte Dezember eine neue Variante des Coronavirus aufgetaucht ist.