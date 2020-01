Oberländer Schuhe werden auch in Zukunft von Hand hergestellt

«Das Thema künstliche Intelligenz interessiert mich, dies fand ich einen spannenden Aspekt», sagt Manuel von Allmen im Gespräch mit dieser Zeitung. Zuvor hatte der Firmenleiter der Kandahar-Schuhmanufaktur im Gwatt, zusammen mit drei Gesprächspartnern, am Dienstag am Internationalen Alpensymposium über Zukunftsthemen diskutiert. Von Allmen liess seine Talkpartner und die rund 500 Teilnehmer im Grand Hotel Victoria-Jungfrau wissen, dass trotz Digitalisierung und Automatisierung die rund 15'000 Paar Kandahar-Schuhe auch in Zukunft noch in Handarbeit hergestellt werden.