Nur ein Heimsieg am Abendlauf

Der 10. Abendlauf Wengen fand «bei herrlichem Sommerwetter» statt. Mit 155 Finishern habe man den Teilnehmerrekord nur knapp verfehlt. Man sei erfreut über total 328 Teilnehmer an beiden diesjährigen Läufen, schreibt das OK in einer Mitteilung.

Das 1,25 Kilometer lange Kinderrennen auf der Dorfstrasse entschied bei den Jungen der Engländer Max Dickson (4:25) vor dem Stechel­berger Silvan Zeller und dem Thuner Levin Vonlanthen für sich. Bei den Mädchen siegte Ladina Reist aus Bönigen knapp vor den Rüegsegger-Zwillingen Angela und Jasmine.