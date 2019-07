Niesenbahn fährt erst am Freitag wieder

Am Mittwochmittag musste der Betrieb der Niesenbahn wegen eines technischen Defekts unterbrochen werden. Wie das Oberländer Bahnunternehmen am Donnerstag mitteilt, waren es im Endeffekt sogar zwei Schadenereignisse in Folge: Erst setzte ein elektronisches Überwachungselement aus, dann trat beim Diesel-Notantrieb ein Kupplungsproblem auf.

Der Elektroantrieb wurde bereits im Laufe des Mittwochs repariert. Für den Notantrieb hingegen könne das notwendige Ersatzteil erst am Donnerstag beschafft, eingebaut und getestet werden. Ohne Notantrieb darf die Niesenbahn nicht fahren – daher dauert der Unterbruch voraussichtlich bis Freitag um 8 Uhr an.

300 Gäste evakuiert

Die Niesenbahn AG betont in ihrer Mitteilung noch einmal, dass «zu keinem Zeitpunkt Gäste oder Mitarbeitende einer Gefahr ausgesetzt oder gefährdet waren.» Nach einem rund 20-minütigen Fussmarsch von der Mittelstation Schwandegg wurden die Passagiere mit Kleinbussen zur Talstation transportiert. Etwa 30 Personen, die nicht gut zu Fuss waren, wurden mit einem Rega-Helikopter ins Tal geflogen. Alle Gäste seien wohlauf und wurden für ihre Umtriebe entschädigt, heisst es weiter.

Das Unternehmen beteuert, dass anlässlich der jährlichen Kontrollen weder beim defekten Tachogenerator noch bei der Kupplung Hinweise auf einen Schaden festgestellt werden konnten. In den letzten zehn Jahren sei es noch nie zu zwei vergleichbaren Zwischenfällen nacheinander gekommen. (mb/pd)