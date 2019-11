Neuer Bahnhof mit Kientaler Schindeln

Die hindernisfreien Perrons am Bahnhof Reichenbach sind bekanntlich bereits seit Ende 2017 in Betrieb. Nun hat das Berner Bahnunternehmen BLS auch das Bahnhofgebäude fertiggestellt, wie es gestern mitteilte. Damit ist Reichenbach um einen Shop, der bis spätabends und auch am Sonntag offen ist, «reicher» – nebst Coop-, Agrola- und BP-Tankstelle und innerhalb von rund 2 Kilometern.