Neue Eggli-Bahn ist bald fahrbereit

«Unser neues ‹Zuhause› wird im kommenden Frühling fertig», sagt Isabella Eder, Leiterin Projekte und Mitglied der Geschäftsleitung der Bergbahnen Destination Gstaad (BDG).

Die BDG zügelt in wenigen Monaten vom Mietshaus an der Promenade in die im Bau befindliche Talstation der Eggli-Gondelbahn, womit Administration, Buchhaltung und Personal künftig direkt bei der Kundschaft liegen, mitten im Geschehen.

Durch diese Zentralisierung liegen die neunzehn Arbeitsplätze und zwei Sitzungsräume der BDG-Verwaltung ab dem Frühjahr 2020 unmittelbar neben den technischen Anlagen der Gondelbahn – durch die Bürofenster werden sogar die Seilrollen und das grosse Umlenkrad zu sehen sein.