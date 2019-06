Musikgesellschaft organisiert den ersten Frauenschwinget

Ohne Probleme mit der Bahn anreisen

Als Festplatz wird die Bahnhofsmatte hergerichtet, sodass die interessierten Zuschauer ohne Probleme mit der Bahn anreisen können. Am Samstagmorgen um 9.30 Uhr beginnt das Anschwingen. Geschwungen wird in den vier Kategorien Frauen, Meitli 1, Meitli 2 und Zwergli.

Der Frauenschwinget in Kandersteg ist erst der dritte Anlass, der in der laufenden Saison durchgeführt wird. Dadurch erhofft sich das Organisationskomitee, dass sich viele interessierte Zuschauer in Kandersteg treffen werden, um den Schwingerinnen einen würdigen Rahmen zu bieten.

Offene Ausgangslage für den Festsieg

Da wie gesagt in dieser Saison erst zwei Frauenschwingfeste stattgefunden haben, ist die Ausgangslage um den Festsieg am Samstag sehr offen. Sicher müssen die beiden bisherigen Saisonsiegerinnen Franziska Rickenbacher, die den Hallenfrauenschwinget in Brugg gewinnen konnte, und die Siegerin vom Frauenschwinget in Hergiswil, Andrea Deck, zum engsten Favoritenkreis gezählt werden. Hart gefordert werden die beiden Schwingerinnen von Schwingerkönigin Diana Fankhauser und der Oberaargauerin Yolanda Geissbühler. Ebenfalls ist der technisch versierten Isabell Egli in Kandersteg ein Spitzenresultat zuzutrauen.

Kranzchancen für Oberländerinnen

Mit der Einheimischen Franziska Ruch steht eine Turnerschwingerin aus Frutigen im Einsatz, die sich berechtigte Hoffnungen auf einen Spitzenrang machen darf. Läuft es Franziska Ruch nach Wunsch, darf sie sich sogar Hoffnungen auf den Festsieg machen. Mit Lara Ruch, Vanessa und Valenzia Klossner hoffen weitere Oberländerinnen auf einen Kranzgewinn. Da sich die Schwingerinnen noch vor Ort anmelden können, ist es schwierig zu sagen, wie viele Teilnehmerinnen sich in Kandersteg zum Wettkampf stellen werden.