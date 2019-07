Motorradfahrer im Berner Oberland schwer verletzt

Ein Motorradfahrer kam von Zweilütschinen her Richtung Grindelwald, als er kurz nach dem Dorfausgang Zweilütschinen aus noch zu klärenden Gründen auf die Gegenfahrbahn geriet. (Quelle: Google Maps)

Ein Motorradfahrer ist am Dienstagnachmittag in Zweilütschinen beim Zusammenstoss mit einem Auto schwer verletzt worden. Er geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem Auto. Der Aufprall schleuderte ihn in den Fluss Lütschine.

Passanten sicherten den Mann im Fluss, wie die Kantonspolizei mitteilte. Einsatzkräfte bargen ihn aus dem Wasser und versorgten ihn medizinisch. Anschliessend flog ihn eine Maschine der Rettungsflugwacht ins Spital. Die drei Insassen des Autos blieben unverletzt.