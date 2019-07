Monolithbrunnen bröckelt

Der vor 16 Jahren für eine halbe Million Franken erbaute grosse Wassersteinbrunnen auf dem Bahnhofplatz in Interlaken Ost scheint in marodem Zustand zu sein: Am Donnerstagabend gegen 21 Uhr ist an der 35 Meter langen Südwand des «Kunstwerks» die knapp zehn Zentimeter dicke Seitenwand auf einer Länge von rund 15 Metern abgebrochen.