Gemeinsam für die Jungfrauregion

Urs Kessler könnte sich vorstellen, die Gleise mit einer Rollbandpasserelle zu verbinden. «Die Destinationsperspektive unterstreicht die Bedeutung des Tourismus für unsere Region und erhört den Komfort für unsere Gäste», sagte Daniel Sulzer, Direktor von Interlaken Tourismus. Und sein Amtskollege Marc Ungerer von Jungfrau Region Tourismus freut sich, dass nicht Partikularinteressen verankert werden, sondern ein Schritt in die Zukunft gemacht wird. Er möchte mit Inno-Tour die Digitalisierung nachhaltig voranbringen, Datenquellen integrierten und fundierte Prognosen erstellen.

Und wer dann halt doch nicht mit dem Zug nach Interlaken anreist, soll in Zukunft eine weitere Möglichkeit haben, auf die Bahn umzusteigen. Auf Gemeindegebiet Matten auf dem Militärflugplatz soll es einen ähnlichen BOB- Perronbahnhof geben wie in Rotenegg in Grindelwald und daneben einen grossen Parkplatz.