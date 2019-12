Marias Lobgesang im Advent

Das Gloria ist zweifellos Vivaldis berühmtestes Chorwerk, aber das Magnificat ist genauso brillant, mit all dem Drama und Kontrast seiner besten Konzerte. Das Stück scheint auch aufgrund seiner Popularität mehrfach überarbeitet worden zu sein. Man kennt mindestens zwei Magnificat-Vertonungen, RV 610 und RV 611, und es existieren ausserdem ein RV 610a und ein RV 610b, um den Mangel an Instrumentalisten – vor allem an Oboisten – und anderen Solisten auszugleichen.