Märchenhafter Start in die Belle Epoque

Mark Twain zitiert

Gemeindepräsidentin Barbara Jost zitiert Mark Twain, der Kandersteg gemocht haben muss: «Der Geist des Ortes verbreitete das Gefühl tiefen Friedens.» Zum elften Mal lässt der Kurort die Freude am Tanzen, am Teetrinken, am Wintersporttreiben und am Modepräsentieren aufleben, welche die Belle-Epoque-Gäste einst ins Bergbauerndorf gebracht haben.

Am frühen Nachmittag versammelten sich alle, vom Bergführer mit dem Hanfseil bis zum Herrn im Zylinder mit Hochrad, von den Treichlern bis zum Pösteler in alter Uniform, vom Hotelportier in Livrée bis zu den noblen Damen in ihren federgeschmückten Hüten, und spazierten durchs Dorf, während es leise schneite. Und als der Umzug über den Bundesrat-Adolf-Ogi-Weg spazierte, gaben die Nebelwolken den Blick auf die tief verschneite Blümlisalp frei. Wahrlich: Märchenhafter hätte die Stimmung und grösser die Vorfreude auf nächste Woche nicht sein können.