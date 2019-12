Lothar führte sie zusammen

«Am 5. März abends habe ich all meinen Mut zusammengenommen und Ruth per Whatsapp meine Liebe gestanden», sagt Hans Kohler. «Eigentlich hätte ich es schon den ganzen Tag über tun wollen, aber ich schaffte es nicht.» Dann wischt sich der kräftige Mann eine Träne aus dem Augenwinkel und drückt die Frau an seiner Seite liebevoll an sich: «Gäu, Ruthli?!» Ruth Siegfried nickt nur und schmiegt sich an ihren «Housi». Die verliebten Blicke, welche die beiden dabei austauschen, sagen mehr als tausend Worte: Da haben sich zwei gefunden, die einander verstehen, gemeinsam durch dick und dünn gehen. «Wir schaffen das», sagt Ruth Siegfried denn auch immer wieder.