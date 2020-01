Leissigen kämpft weiterhin um die Bahnhaltestelle

Die Mitwirkung am regionalen Angebotskonzept 2022 bis 2025 biete «die beste Gelegenheit, die Weichen für Leissigen neu zu stellen», schreibt der Gemeinderat in einer Medienmitteilung. Diese Gelegenheit habe man wahrgenommen, obwohl dem Gemeinderat bewusst sei, dass gemäss Grossratsentscheid von 2017 der öffentliche Regionalverkehr in Leissigen ab 2021 auf den Bus umgestellt werden muss.