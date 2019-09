Leissigen: Ja zur Wasserversorgung

Kantonale Beiträge

«Gemäss dem neuen Gesetz hat der Kanton Bern per 1. Januar 2020 seine Beitragssätze für die Wasserversorgung korrigiert. Für die Erneuerung von Leitungen gibt es keinen Franken mehr», sagte Lukas Allenbach von Ryser Ingenieure, Bern.

Um noch Subventionen für die Bauarbeiten zur Wasserversorgung von Leissigen zu erhalten, müsse der Verpflichtungskredit von 1,75 Millionen Franken per sofort genehmigt werden. Allenbach: «Diese Bauarbeiten waren so bereits geplant, nur nicht in diesem Tempo. Mit dem Baubeginn können wir uns dann etwas Zeit lassen.» Mit grossem Mehr sagte der Souverän Ja zum Verpflichtungskredit.

Nachkredit für Leuchtmittel

Ebenso mit grossem Mehr genehmigten die Stimmbürger den Nachkredit von 65000 Franken für ausserplanmässige Anpassungs- und Sanierungsarbeiten an der öffentlichen Beleuchtung. Ein Einwohner fand den Betrag «happig». Gemeinderat Markus Balmer: «Die Gemeinde hat für Baugrundstücke eine Erschliessungspflicht.»

Die Bauarbeiten zur Doppelspurverlängerung der Bahnanlage will die BLS im Dreischichtbetrieb über sieben Wochen hin ausführen. Unter Varia wies Gemeinderätin Heike Gfeller, Ressort Gesundheit, darauf hin, dass nur noch eine Woche Zeit bleibe, um gegen die lärmintensiven Nachtarbeiten, hörbar bis in 300 Meter Entfernung, Einsprache zu erheben.

Einwohner Willi Walter bemängelte, dass nach dem Schiffsfahrplan der BLS das Schiff Blümlisalp in der Beatenbucht, jedoch nicht in Leissigen anlege. Gemeindepräsidentin Erika Jost bat darum, ihr Anregungen zum Thema Schiffländte zu mailen. Jost versprach, diese an der Ländte-Sitzung am Donnerstag zu thematisieren.